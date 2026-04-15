В ПСЖ восхитились игрой Сафонова

В официальном аккаунте французского "Пари Сен-Жермен" в одной из социальных сетей появился пост, посвящённый вратарю команды Матвею Сафонову. Во вторник, 14 апреля, ПСЖ в гостях обыграл "Ливерпуль" со счётом 2:0 в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Российский голкипер парижан совершил в этой встрече 6 сэйвов, сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

"Что за матч, Матвей!" — написано в посте ПСЖ.

Для Сафонова эта игра стала 19-й в сезоне и 9-й проведённой на ноль. Пропустил вратарь 18 мячей.