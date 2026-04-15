Сотворит ли чудо в ЛЧ? "Реал" сыграет важнейший матч сезона с "Баварией"

Испанский "Реал" в среду проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу с германской "Баварией". Но шансов у "сливочных" на выход в полуфинал не так много, поэтому победу по сумме двух игр можно будет считать чудом.

Матч пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене и начнется в 22:00 мск. Первая игра завершилась уверенной победой "Баварии" со счетом 2:1. По счету, конечно, уверенность не видна, но по игре германская команда должна была снимать все вопросы именно в первом матче. Баварцы очень легко создавали моменты у ворот "Реала", а мадридцы в основном играли на контратаках.

"Бавария" в этом сезоне является настоящей машиной по забитым мячам. В прошлом туре чемпионата Германии 11 апреля баварцы установили рекорд турнира по голам за сезон: всего в активе подопечных Венсана Компани 105 голов. Тройка атакующих футболистов Харри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас феноменально выступают в этом сезоне, именно они создали немало проблем "Реалу" в первом матче. Вся тройка отличилась результативными действиями: Кейн и Диас забили по мячу, а Олисе ассистировал англичанину. Успеху "Баварии" также поспособствовала удачная игра германского голкипера Мануэля Нойера.

Матч с "Баварией" является решающим в сезоне для "Реала". Мадридцы претендуют в концовке сезона только на два трофея - в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Однако в национальном первенстве "сливочные" уже почти потеряли шансы на чемпионство: нестабильная игра сказалась на результатах, и за семь туров до конца отставание от лидирующей "Барселоны" составляет 9 очков, но впереди очный матч с каталонцами. Получается, что Лига чемпионов - явный шанс для спасения сезона.

Эффект Вальверде

В лиге чемпионов нынешнего сезона "Реал" также выглядит нестабильно. "Сливочные" не смогли войти в топ-8 по итогам основного этапа, поэтому играли стыковые матчи плей-офф 1/16 финала с португальской "Бенфикой". Баварцы же выглядят очень мощно и сильно, помимо рекорда по голам, уже почти обеспечили победу в чемпионате Германии. Компани выстроил новую модель "Баварии", которую очень сложно превзойти. В этом сезоне Лиги чемпионов победить немцев удалось только английскому "Арсеналу" Микеля Артеты, который также по-своему эффективен и стабилен. Остальные же матчи турнира "Бавария" выиграла.

Еще на прошлой стадии мало кто верил в проход "Реала" в матчах 1/8 финала с английским "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. В том противостоянии судьбу решил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, оформивший хет-трик в первом матче в Испании (3:0). "Реал" в итоге победил "Манчестер Сити", но все было решено в первой игре (ответный матч - 1:2). Возможно, Вальверде вновь сможет проявить себя и подарить чудо болельщикам мадридского клуба. Конечно, многие ждут хорошего выступления от восстановившегося Килиана Мбаппе, одного из лучших бомбардиров сезона, а также бразильца Винисиуса.

Матч между "Баварией" и "Реалом" является одной из главных вывесок еврокубков в этом веке. В последний раз, в сезоне-2023/24, сильнее оказались "сливочные". Но сейчас шансов больше именно у баварцев, которых многие считают главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с французским ПСЖ, который обыграл английский "Ливерпуль" (2:0, 2:0). В обоих матчах ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов.

"Реал" часто в своей истории показывал невероятные результаты именно в Лиге чемпионов. Благодаря этому мадридцы являются самыми титулованными в истории главного европейского клубного турнира - 15 побед.

О другом матче игрового дня

Также в среду состоится ответный матч между "Арсеналом" и португальским "Спортингом". Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой лондонской команды со счетом 1:0. Поэтому сомнений в выходе "Арсенала" в полуфинал практически нет. Победитель этого противостояния затем встретится с испанским "Атлетико", который оказался сильнее "Барселоны" (2:0, 1:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в финале прошлого сезона обыграл итальянский "Интер" со счетом 5:0. Решающий матч нынешнего сезона пройдет в Будапеште на "Пушкаш-Арене" 30 мая.