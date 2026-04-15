Акинфеев и Лукин тренируются по индивидуальной программе

ЦСКА проводит открытую тренировку на стадионе «Октябрь» в Москве перед матчем 25‑го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов», вратарь Игорь Акинфеев и защитник Матвей Лукин тренируются по индивидуальной программе, передает корреспондент «Матч ТВ».

Ранее руководитель медицинского департамента московского клуба Эдуард Безуглов заявлял, что Акинфеев пропустит от 10 до 14 дней из‑за травмы, полученной 4 апреля в матче против «Акрона» (2:1), а у Лукина непростое мышечное повреждение.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. Армейцы 18 апреля сыграют в гостях с «Крыльями Советов», встреча начнется в 14:30 (мск).

