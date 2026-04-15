Нападающий «Ливерпуля» выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026

Экитике выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026. У форварда «Ливерпуля» и Франции, вероятно, разрыв ахилла, он может пропустить 9 месяцев (RMC Sport)
Юго Экитике пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы, сообщает RMC Sport.
Нападающего «Ливерпуля» унесли с поля на носилках из-за повреждения, полученного в матче с «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (0:2). В среду игрок сборной Франции должен пройти обследование, которое, как ожидается, подтвердит разрыв ахиллова сухожилия.
«Судя по кадрам, это вряд ли что-то другое. Он дважды пытался встать, но не мог идти.Могли существовать предрасполагающие повреждения – хронические тендиниты, микротрещины, кисты или проблемы с растяжением икроножных мышц. Такие травмы не происходят из-за контакта с соперником. Это либо смена опоры, либо прыжок. Игроки описывают это как «удар грома среди ясного неба», будто их кто-то ударил по ноге», – сказал ортопед-хирург Николя Бодрие в интервью L’Équipe.
Отмечается, что в случае полного разрыва и операции даже в лучшем случае потребуется около девяти месяцев для возвращения на поле.
