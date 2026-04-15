Названа дата проведения Суперфинала Кубка России в 2027 году

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в 2027 году 6 июня.

Место проведения встречи будет объявлено позднее.

Матчи групп стартуют 5 августа и завершатся в 25 ноября 2026 года. Финальные игры Пути РПЛ запланированы на 5 и 19 мая, решающий матч Пути регионов пройдет 20 мая. Расписание Пути регионов и точные даты группового этапа будут объявлены позднее.

Суперфинал Кубка России по футболу 2026 года состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». В матче сыграют победитель Пути РПЛ и победитель Пути регионов.

В финале Пути регионов сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Победитель Пути РПЛ определится в противостоянии «Краснодара» и московского «Динамо».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.