Названа дата старта футбольного сезона-2026/27

Футбольный сезон-2026/27 в РФ стартует 18 июля матчем за Олимпбет - Суперкубок России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Место проведения встречи станет известно позднее.

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 26 июля. 6 июня 2027 года пройдет суперфинал Фонбет - Кубка России.

В матче за Суперкубок России сыграют победители РПЛ и суперфинала Кубка России сезона-2025/26. После 24 туров лидером РПЛ является "Краснодар", на 1 очко опережающий петербургский "Зенит". В суперфинале Кубка России сыграют победители "пути РПЛ" и "пути регионов". В "пути РПЛ" за выход в суперфинал борются московское "Динамо" и "Краснодар" (первый матч - 0:0, ответная игра пройдет 7 мая). В финале "пути регионов" 6 мая сыграют столичные ЦСКА и "Спартак".

В 2025 году обладателем суперкубка стал московский ЦСКА, победивший "Краснодар" со счетом 1:0.