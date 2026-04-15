Полузащитник "Динамо" Мх получил тяжелую травму

18-летний полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Воронин получил тяжелую травму в матче за молодежную команду. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Игроку предстоит операция, сообщает пресс-служба клуба.

Воронин присоединился к "Динамо" в феврале этого года. За основную команду хавбек провел один полный матч в Кубке России и не отличился результативными действиями. В составе второй команды махачкалинцев футболист принял участие в 2 играх и провел на поле суммарно 69 минут.