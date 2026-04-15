Федор Смолов: "Официально – я не разбираюсь в футболе"

Экс-нападающий сборной России прокомментировал Федор Смолов проигрыш крупной суммы.

"Жизнь – боль. Официально – я не разбираюсь в футболе. У меня был выбор между сухарем Моти на "Энфилде" и проходом "Барсы" – все мимо. Собственно, соответствует мне. Все те разбирающиеся, кто мне писал, дай Бог вам здоровья от души", - сказал Смолов.

Напомним, ранее бывший форвард "Краснодара" сделал ставку в 1 миллион рублей на проход "Барселоны" в полуфинал Лиги чемпионов.

Вчера, 14 апреля, в Мадриде состоялся ответный матч 1/4 финала ЛЧ между "Барселоной" и "Атлетико". Игра проходила на стадионе "Метрополитано" и завершилась победой каталонской команды со счетом 2:1. По сумме двух встреч в следубщую стадию турнира прошли мадридцы (2:3).