Экс‑футболист сборной Англии завершил карьеру

Экс‑футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Шелви завершил карьеру и будет работать тренером в ОАЭ
Бывший полузащитник сборной Англии Джонджо Шелви завершил карьеру футболиста, сообщается на сайте «Ньюкасла», за который он ранее выступал.
Шелви 34 года, он возглавит команду из ОАЭ «Арабиан Фэлконс».
Ранее футболист в интервью СМИ заявлял: «Я больше не хочу, чтобы мои дети росли в Англии.
Нам очень повезло, что мы жили в хорошем районе Великобритании, но, на мой взгляд, там, откуда я родом, хорошего быть не может».
Шелви начал карьеру игрока в «Чарльтон Атлетик», выступал в высшем дивизионе английского футбола за «Ливерпуль», «Суонси», «Ньюкасл», «Ноттингем Форест». Он провел шесть матчей за сборную Англии в 2012–2016 годах.