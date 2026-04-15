Дуглас Сантос установил капитанский рекорд «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос установил рекорд клуба по проведенным матчам в качестве капитана в чемпионатах России, сообщает пресс‑служба команды.

Матч 24‑го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) стал для Дугласа Сантоса 86‑м с капитанской повязкой «Зенита» в чемпионате России.

По этому показателю бразилец опередил Александра Анюкова и установил новый рекорд российского периода в истории клуба.

32‑летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он пять раз выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и пять раз становился обладателем Суперкубка.

