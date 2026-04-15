Нападающий «Тоттенхэма»: "Я думал врезаться в стену на машине"

Ришарлисон о депрессии: «Я думал врезаться в стену на машине. После ЧМ-2022 года на меня обрушились все возможные несчастья – вылет с турнира, предательство агента, семейные проблемы, я работал с психологом»
Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал о том, как переживал депрессию.
«Однажды я ехал на машине и подумал о том, чтобы врезаться в стену. Сегодня, когда я вспоминаю об этом, я говорю себе, что это было бессмысленно. После чемпионата мира 2022 года я впал в депрессию. На меня обрушились все возможные несчастья: вылет с турнира, предательство агента, семейные проблемы, проблемы со здоровьем… В течение полутора лет я сталкивался с ударами судьбы практически каждый день. Это был первый раз, когда мне пришлось справляться с таким количеством проблем. В этом хаосе я встретил честного юриста, который помог мне привести в порядок мои дела и активы. Я работал с психологом и, что самое важное, встретил свою жену», – сказал Ришарлисон в интервью France Football.
