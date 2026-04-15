ФИФА хочет запретить пикники

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что болельщикам может быть запрещено организовывать пикники на парковках у некоторых стадионов чемпионата мира‑2026 перед матчами турнира.

В решении указано, что речь идет о возможном запрете принимать пищу и употреблять напитки на парковке перед аренами.

— У ФИФА не имеет официальной политики, ограничивающей tailgating (прием пищи и напитков вблизи припаркованных автомобилей на территориях стадионов). Однако по согласованию с органами общественной безопасности и в соответствии с местными законами могут вводиться ограничения на определенных объектах. Дополнительная информация для болельщиков по всем матчам чемпионата мира‑2026 будет предоставлена до начала турнира, — говорится в сообщении пресс‑службы ФИФА.

