Челестини рассказал об общении с Бабаевым

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини почти ежедневно общается с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым. Об этом Челестини рассказал журналистам.

В среду Челестини пообщался с Бабаевым во время тренировки ЦСКА.

"Мы общались с Бабаевым о команде. Каждый день общаемся, созваниваемся, - сказал Челестини. - Знаем прекрасно, что мы делаем. У нас три турнира, один мы уже выиграли (Суперкубок России - прим. ТАСС), во втором - в полуфинале (в финале "пути регионов" Кубка России), в третьем - в трех очках от третьего места (в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги). Этот год сложный для нас, да. Мы - ЦСКА, и должны выигрывать в каждом матче", - сказал Челестини.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. Отставание от идущего третьим московского "Локомотива" составляет три очка. ЦСКА сыграет в финале "пути регионов" Фонбет - Кубка России с московским "Спартаком" 6 мая.