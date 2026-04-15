"Интер-Майами" с сыном Месси мог сыграть на турнире имени Бурчалкина

Юношеская команда "Интер-Майами" с Тьяго Месси, сыном аргентинского нападающего Леонеля Месси, в составе могла принять участие в Международном детско-юношеском (U-13) турнире по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. Об этом журналистам рассказал президент "Алмаз-Антея" Михаил Подвязников.

"В этом году было много желающих принять участие в турнире, - сказал он. - Мы приглашали и "Интер-Майами" из США, и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, из Катара команду. Но из-за событий на Ближнем Востоке клубы не смогли приехать".

Подвязников добавил, что в Петербург на турнир хотела приехать команда из Пакистана, но организаторы турнира сделали выбор в пользу мексиканского клуба "Крус Асуль".

В нынешнем розыгрыше турнира примут участие восемь команд: "Алмаз-Антей", "Зенит" (оба - Россия), "Фенербахче" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Палмейрас" (Бразилия), "Сан Лоренсо де Альмагро" (Аргентина), "Крус Асуль" (Мексика) и минское "Динамо" (Белоруссия).

Соревнования пройдут с 15 по 17 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Алмаз-Антей", расположенном на территории одноименного спортивного комплекса в саду "Спартак".