Неймару сообщили, что он толстый

Неймар крикнул фанату «Сантоса», что тот растолстел и должен больше тренироваться, после 1:1 с «Реколетой»: «Заткнись, ты постоянно жалуешься. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка!»
«Сантос» сыграл вничью с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Судамерикана. Неймар отличился в составе хозяев.
Результат вызвал недовольство местных болельщиков, которые освистали команду после матча. Один из болельщиков «Сантоса» раскритиковал Неймара.
В ответ 34-летний бразилец крикнул:
«Тебе надо больше тренироваться. Ты немного растолстел, черт подери. Ты постоянно жалуешься, заткнись! Замолчи, парень. Прояви уважение, и все будет в порядке. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка! Я дам тебе твою минуту славы».
Отвечая на вопрос об этом эпизоде на пресс-конференции после матча, форвард объяснил свое поведение.
«Я ответил фанату из-за того, как он со мной разговаривал. Я понимаю болельщиков, которые критикуют нашу игру, но когда происходит переход на личности, этого я принять не могу. Я очень последователен, отдаю всю жизнь футболу и этому клубу, даже делаю больше, чем должен, поэтому не могу позволить так к себе относиться», – сказал Неймар.
Кочетков пропустил матч с «Айлендерс» из-за «технической ошибки с составом». Вратарь «Каролины» мог сыграть в НХЛ впервые с декабря 2025-го
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело без него. Восприятие Николаевича как главного тренера играет роль»
