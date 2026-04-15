«Так не должна выглядеть команда РПЛ». Вратарь «Сочи»

Голкипер «Сочи» Александр Дёгтев высказался о матче 20-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород», который состоялся 7 марта.

«Нет такого момента, что будто сами уже отпустили ситуацию? Ну, после Нижнего, да, как бы и моя неуверенная игра… Но в целом, наверное, если вы смотрели игру, то вы видели, мы очень печально выглядели. Так не должна выглядеть команда Премьер-Лиги. Это недопустимо, я считаю. Что касается там моей игры в том матче, это вот называется потеря концентрации на минуту, на две, и вот такой курьёзный гол получился. Опять же, разговаривая с людьми, которые уже в футболе имеют большой опыт, мне сказали просто, что вообще, то есть не бери в голову, мы все знаем, какой ты вратарь. И дальше я выдал хороший матч с «Краснодаром». Наверное, показал, что ментально я сильный человек, и там ошибки — это такое бывает. Важно, как ты на них реагируешь. А что касается того, что давит, наверное, после Нижнего Новгорода, да, мы ещё собирались с ребятами командой вместе в лесу, сидели и общались на эту тему. В Красной Поляне собирались и поговорили по душам, шашлык там, вот все эти дела, разговоры по душам. И договорились, что чтобы не было потом стыдно смотреть после сезона друг другу в глаза, что уже нужно просто выходить за своё лицо биться. Ну и дальше с «Краснодаром» матч показал, что мы, в принципе, это умеем делать только когда уже поздно», — сказал Дёгтев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 24 матча. Отставание от зоны стыковых матчей — девять очков.