Назван срок восстановления нападающего "Локомотива"

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего Вадима Ракова, рассказал о предположительных срока восстановления футболиста после травмы.

«Локомотив» 15 апреля досрочно вернул 21‑летнего игрока из аренды в «Крыльях Советов».

— Если исходить из той информации, что давали врачи «Крыльев Советов», то это два‑три месяца. Сейчас Вадим поступает в распоряжение врачей «Локомотива», они проведут дополнительные обследования, а после этого можно будет более точно говорить про сроки. Сейчас не идет речь о тренировках. Вадиму на ногу была наложена лонгета. Он занимался только верхним плечевым поясом. Есть ли у Ракова хронические сложности со здоровьем? Нет. Все же видели, что Вадим получил травму во время игры, находясь в составе молодежной сборной России. Потом был рецидив во время тренировочного процесса. Так бывает, это стечение обстоятельств, — приводит слова Кузьмичева Sport24.

За «Крылья Советов» Раков провел 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

