Нападающий «Ювентуса» получил новую травму и выбыл до конца сезона

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик получил новую травму, сообщает пресс‑служба туринского футбольного клуба.

По данным La Gazzetta dello Sport, 32‑летний польский форвард пропустит минимум 4–5 недель.

— Обследования выявили повреждение двуглавой мышцы бедра средней степени тяжести. Дополнительные обследования будут проведены приблизительно через 10 дней для определения точного времени восстановления, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.

В нынешнем сезоне Милик провел на поле в общей сложности 34 минуты за два матча.

Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на каналах семейства «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.