«Это недопустимо». Президент «Барселоны»

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о судействе в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч со счётом 2:3. В первом матче главным арбитром был Иштван Ковач (Румыния), во втором — Клеман Тюрпен (Франция).

«То, что они с нами сделали, это недопустимо. В первом матче они не дали нам явный пенальти. И они удалили одного из наших игроков, хотя это явно была жёлтая карточка», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».