Радимов — о матче "Сочи" и ЦСКА: "Очередная комедия"

Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: очередная комедия.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выразил возмущение по поводу пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» (0:1).

Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.