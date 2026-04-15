Винисиус побил рекорд Роналду

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим ассистентом в истории мадридского клуба в Лиге чемпионов УЕФА, отметившись голевой передачей на француза Килиана Мбаппе на 42-й минуте ответного четвертьфинального матча с «Баварией».

Команды играют в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Славко Винчич (Марибор, Словения). На момент написания новости счёт – 3:2 в пользу мадридцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Результативный пас на Мбаппе стал для Винисиуса 32-м во встречах Лиги чемпионов в составе «сливочных». Ранее рекорд принадлежал португальскому форварду Криштиану Роналду.

Первая встреча состоялась неделю назад, 7 апреля. Победу одержали футболисты немецкого клуба (2:1). В 1/2 финала турнира сильнейшая команда из данной пары встретится с действующим обладателем трофея «ПСЖ».