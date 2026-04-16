Футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вырвало после матча чемпионата против «Аль-Иттифака». Об этом рассказал на пресс-конференции тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш.

«Я думал не включать Роналду в состав на эту игру. Криштиану был не в лучшей форме. Он страдал от болей в животе и общего недомогания. Когда я заменил его на 89-й минуте, он пошел в раздевалку и там его вырвало», — сказал Жезуш.

«Аль-Наср» одержал победу со счетом 1:0.

Перед мартовской паузой на матчи сборных Роналду пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» и «Неома». Португалец летал в Испанию и перенес курс терапии после травмы задней поверхности бедра. Футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейху».

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 24 мяча в 24 матчах за «Аль-Наср» в национальном чемпионате.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

