Судейский спор вокруг «Краснодара» и «Динамо» завершился решением ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского «Динамо» с просьбой проверить решение судьи Ивана Абросимова не удалять с поля защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» Валентина Пальцева. Голосование: единогласно. Нарушение правил со стороны Валентина Пальцева против игрока «Динамо-Москва» Бителло не является лишением соперника явной возможности забить гол. Мяч двигается не в сторону ворот, находится в воздухе, и нападающий его не контролирует. VAR правильно оценил данный эпизод, пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судья правильно изменил решение и вынес жёлтую карточку игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.