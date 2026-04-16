«Ливерпуль» подтвердил, что Экитике пропустит ЧМ-2026

Английский «Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал информацию о травме французского нападающего Уго Экитике. Футболист был заменён на 31-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (0:2).

«После обследования было подтверждено повреждение ахиллова сухожилия. Таким образом, Экитике выбыл из строя до конца клубного сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира этим летом в составе сборной Франции. Дополнительная информация будет предоставлена ​​в соответствующее время. Уго пользуется полной поддержкой всех в «Ливерпуле», — написано в сообщении.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.