УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 28 и 29 апреля, ответные - 5 и 6 мая. В среду стало известно, что за выход в финал поспорят "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Бавария" (Германия), а также "Атлетико" (Испания) и "Арсенал" (Англия).

Позже было определено расписание предстоящих матчей.

28 апреля, вторник

"ПСЖ" - "Бавария" - 22:00 по московскому времени

29 апреля, среда

"Атлетико" - "Арсенал" - 22:00

5 мая, вторник

"Арсенал" - "Атлетико" - 22:00

6 мая, среда

"Бавария" - "ПСЖ" - 22:00

Финальный матч турнира пройдет 30 мая в Бухаресте на "Пушкаш Арене".