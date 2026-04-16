Определён главный претендент на "Золотой мяч" по версии букмекеров

Гарри Кейн считается главным претендентом на "Золотой мяч" 2026 года по версии букмекеров.

На победу форварда "Баварии" дают коэффициент 2.50, что соответствует примерно 40% вероятности. Ближайшим преследователем идёт полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль с коэффициентом 4.50, следом располагается игрок "Баварии" Майкл Олисе - 5.00.

Далее в списке претендентов значится Деклан Райс из "Арсенала" (6.00), затем Килиан Мбаппе из "Реала" с коэффициентом 9.00. Более отдалённые позиции занимают Винисиус и Усман Дембеле - на них дают по 26.00, остальные кандидаты оцениваются коэффициентами от 34.00.