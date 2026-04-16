В "Реале" приняли решение по Арбелоа после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа может лишиться своей должности по окончании сезона.

Такой вариант рассматривается руководством клуба на фоне последних результатов команды. Об этом сообщает The Athletic.

Мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив "Баварии" по сумме двух матчей - 4:6, а в чемпионате Испании отстают от лидера на девять очков.

При этом в клубе не планируют принимать решение немедленно. Окончательные выводы будут сделаны после завершения сезона.