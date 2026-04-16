«Арсенал» хочет приобрести защитника сборной Италии

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Андреа Камбьясо попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» не хочет расставаться с 26‑летним футболистом, контракт которого действует до лета 2029 года. Однако если туринцы не смогут попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона и лишатся части еврокубковых доходов, им, возможно, придется принять предложение «Арсенала».

Портал Transfermarkt оценивает Камбьясо в 30 млн евро. В текущем сезоне Серии А итальянец сыграл в 30 матчах, забил три гола и отдал три голевых передачи.