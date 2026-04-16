Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер аналитического подразделения Opta обновил прогнозы относительно вероятности завоевания Лиги чемпионов УЕФА сезона‑2025/2026 по результатам завершившейся стадии 1/4 финала.

Расчеты по состоянию на 16 апреля распределяются следующим образом:

«Арсенал» (Англия) — 38,6%,

«Бавария» (Германия) — 33,3%,

«ПСЖ» (Франция) — 19,1%,

«Атлетико» Мадрид (Испания) — 9,0%.

В ближайшей стадии турнира сформировались полуфинальные пары: «ПСЖ» встретится с «Баварией», а «Атлетико» — с «Арсеналом». Первые матчи полуфиналов запланированы на 28 и 29 апреля 2026 года, ответные встречи пройдут 5 и 6 мая. Финал турнира намечен на 30 мая 2026 года и пройдет в Будапеште, столице Венгрии.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. Тогда и до сих пор за парижан выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.