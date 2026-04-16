Руководитель РФС оценил назначенный "Акрону" пенальти

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что арбитр Игорь Капленков правильно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в матче чемпионата России против тольяттинского «Акрона».

В понедельник «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» в матче 24‑го тура МИР РПЛ со счетом 3:2. На 85‑й минуте матча защитник гостей Леон Зайдензаль во время борьбы за мяч ударил локтем нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола в штрафной площади. Капленков после подсказки VAR назначил пенальти. Португальский форвард реализовал одиннадцатиметровый удар.

— Это очевидно. Здесь два игрока прыгают в нормальной манере. Игрок «Динамо» локтем шел в лицо, есть дополнительное движение. Одна рука находится в нормальном положении, а вторая идет в пространство нападающего. Зайдензаль ударил локтем в лицо. Для меня это очевидное нарушение, пенальти и желтая карточка, — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

