Снейдер — о жалобе «Барсы»: "Это начинает раздражать"

Уэсли Снейдер раскритиковал жалобу «Барселоны» на судейство.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер отреагировал на слова Френки де Йонга на фоне вылета из Лиги чемпионов.

Полузащитник «Барселоны» после поражения от «Атлетико» по сумме двух матчей заявил:

«Мы были сильнее, доминировали в обоих матчах, несмотря на игру в меньшинстве». «Не всегда побеждает тот, кто лучше. Думаю, они уже проиграли [в противостоянии] после той досадной красной карточки в первом матче. Понимаете же, что в Мадриде очень сложно, ставки так высоки.

При такой поддержке болельщиков точно понимаешь, что «Атлетико» забьет гол в любом случае.

«Барселона» должна была увеличить преимущество, у них действительно были моменты. Симеоне тоже хорошо поработал, потому что команда сохраняла спокойствие и придерживалась плана. Они не позволили себе расслабиться, поэтому, судя по двум матчам, думаю, результат справедлив», – сказал Уэсли Снейдер в интервью Ziggo Sport.

Экс-хавбек также высказался на тему того, что каталонцы пожаловались в УЕФА на судейство в первом матче.