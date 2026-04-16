Снейдер — о жалобе «Барсы»: "Это начинает раздражать"

Снейдер о жалобе «Барсы» на судейство: «Это начинает раздражать, нужно перестать так делать. Если проиграл, значит, проиграл. Называю это нытьем. Не стоит ныть, когда уступил»
Уэсли Снейдер раскритиковал жалобу «Барселоны» на судейство.
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер отреагировал на слова Френки де Йонга на фоне вылета из Лиги чемпионов.
Полузащитник «Барселоны» после поражения от «Атлетико» по сумме двух матчей заявил:
«Мы были сильнее, доминировали в обоих матчах, несмотря на игру в меньшинстве». «Не всегда побеждает тот, кто лучше. Думаю, они уже проиграли [в противостоянии] после той досадной красной карточки в первом матче. Понимаете же, что в Мадриде очень сложно, ставки так высоки.
При такой поддержке болельщиков точно понимаешь, что «Атлетико» забьет гол в любом случае.
«Барселона» должна была увеличить преимущество, у них действительно были моменты. Симеоне тоже хорошо поработал, потому что команда сохраняла спокойствие и придерживалась плана. Они не позволили себе расслабиться, поэтому, судя по двум матчам, думаю, результат справедлив», – сказал Уэсли Снейдер в интервью Ziggo Sport.
Экс-хавбек также высказался на тему того, что каталонцы пожаловались в УЕФА на судейство в первом матче.
«Так всегда бывает. И это начинает немного раздражать. Им просто нужно перестать так делать. Если проиграл, значит, проиграл. Можно подать апелляцию, но все равно ничего не изменить. Я всегда называю это нытьем. Не стоит ныть, когда уступил», – добавил Снейдер.
Олейник – о словах Хабиба про женские ММА: «До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века»
Перес приходил в раздевалку «Реала» после поражения от «Баварии». Глава клуба «искал тренера и игроков»
Байдачный о Ротенберге в «Динамо»: «Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги, а тот, кто хорошо в этом разбирается. Остальное – мания величия»