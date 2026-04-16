«После «Факела» агенты завалили звонками». Лучшая команда весны Первой лиги летит в РПЛ

За шесть туров до финиша Лиги Pari «Родина» как никогда близка к своему дебютному выходу в РПЛ. Отрыв от идущего третьим «Урала» – шесть очков. Отставание от первого места — четыре, есть шансы даже на титул. Но главное – статистика команды весной: шесть побед в семи матчах (только в Хабаровске хозяева ушли от поражения в концовке), при этом обыграны «Урал» и «Факел» – каждому забили по три. А всего в семи матчах – 20 голов.

Спортивный директор клуба Алексей Зинин рассказал «Чемпионату», почему «Родина» не рассматривает подписание Дзюбы, на каком стадионе будет играть в случае выхода в Премьер-Лигу, в чём схожесть главного тренера команды Хуана Диаса с почти тёзкой Карседо из «Спартака».

«После победы в матче с «Факелом» позвонили 15 агентов — предлагали футболистов под РПЛ»

— После победы в матче с «Факелом» «Родина» сократила отставание от первого места. Какие впечатления от положения в таблице?

— Позитивно-сдержанные. После матча порадовались, однако впереди шесть важнейших игр, поэтому через полчаса после матча я уже думал больше о «Волге», о предстоящей неделе. У нас сейчас идёт отрезок, в котором мы за 13 дней играем четыре матча, причём два – на выезде с конкурентами. Расслабляться точно рано, ничего такого не произошло, из-за чего можно отвлекаться от задачи, которая у нас есть.

— Задача — побороться за титул или сконцентрироваться на том, чтобы сохранить текущее место?

— Мы просто думаем о каждом предстоящем матче, который нужно выиграть. И так тур за туром. На финише посмотрим, что из этого получится.

— Но мысли о РПЛ наверняка появляются?

— После победы в матче с «Факелом» мне агентов 15 написали и позвонили, предлагают футболистов под Премьер-Лигу. Ну и в целом очень много поздравлений и хвалебных отзывов. Но это всё ажиотаж больше внешний, внутри мы, хочу верить, не распыляемся, концентрируемся на своих задачах. И это одна из составляющих нашей с главным тренером работы — сделать так, чтобы у команды не было лишних, отвлекающих мыслей.

«Если мы сможем выйти в РПЛ, это будет заслуженная история»

— Вы удивлены такой быстрой адаптацией Хуана Диаса к российскому футболу и Первой лиге?

— Нужно понимать, что в «Родине» на высоком уровне выстроены все службы, которые работают в тесном взаимодействии. Не было такого, что Хуан приехал, и мы его бросили в пекло — выплывай, как знаешь. У нас уже был наработан опыт, в том числе взаимодействия с иностранными специалистами. Весь коллектив функционирует на благо общего дела. Радует, что мы достаточно быстро нашли с Хуаном общий язык и двигаемся в едином ключе, когда каждый день происходят тесное взаимодействие и обсуждение всех ключевых вопросов.

А что касается удивления – я просто знаю возможности наших игроков и клуба в целом, вижу энергетику и мотивацию наших испанских тренеров. Поэтому воспринимаю данные результаты нормально.

— Верно ли ощущение, что у «Родины» всё стабилизировалось и клуб готов к РПЛ?

— Мы клуб совсем молодой: решение о запуске приняли 30 июня 2019 года. Первые два года были больше социальной миссией. Как только поставили спортивные задачи, с первой попытки вышли в Первую лигу и с первой же попытки попали в стыки. Тогда у меня было ощущение, что мы не готовы к РПЛ. У нас не было базы болельщиков, да фактически ничего не было. В следующем сезоне мы уже ставили задачи и набрали одинаковое количество очков с тульским «Арсеналом», однако из-за собственных недоработок и большого количества судейских ошибок против нас путёвку в РПЛ не завоевали.

Я работал во многих чемпионатах и странах, какие только задачи не решали, но могу сказать, что Первая лига — очень специфичная, не сразу её раскусишь. Сейчас, когда мы многое для себя поняли и накопили опыт, закономерно, что мы боремся за высокие места. Ну и радует, как стремительно прирастаем болельщиками. Если в этом сезоне сможем выйти в РПЛ, это будет заслуженная история по совокупности того пути, который мы прошли. Однако ещё раз подчеркну, что пока ничего не решено и на финише турнира нас ждёт тяжёлое испытание.

— К вопросу про внешний ажиотаж. Вы опровергли слухи про подписание Артёма Дзюбы. Допускаете, что в будущем можете рассмотреть такой вариант, учитывая его неопределённость с «Акроном»?

— Я вам дам ответ на середину апреля, основываясь на том видении, которое есть сейчас. Всегда относился к Артёму с огромной симпатией, подчеркивал его профессиональные уникальность и силу, он лучший российский форвард своего времени, но для нас же гораздо важнее дорожить тем, что есть — тем коллективом, который сложился, той игрой и стилистикой, которые мы проповедуем. Поэтому на данном этапе мы ориентируемся на наш костяк, к тому же не рассматриваем нападающих — доверяем нашим.

— В целом работа по летней трансферной кампании уже ведётся?

— Она ведётся всегда. Это безостановочный процесс, просто ты можешь проделать его и ради одного решения. Да, мы отсматриваем Премьер-Лигу, знаем всех потенциально свободных агентов, досконально знаем ФНЛ, есть понимание по многим ребятам, которые будут доступны, по многим владеем глубинной информацией, вплоть до нюансов их действующих контрактов. Однако это не значит, что мы проведём масштабную трансферную кампанию.

Для меня важнейшая стадия усиления команды — сохранение тех людей, которые приносят пользу, и вывод этих людей на новый уровень. Мы дорожим нашими игроками — это первостепенно. Приобретения тоже необходимы, но они будут минимальные и точечные. На все случаи развития событий список кандидатов уже очерчен, однако в переговоры мы ни с кем не вступали и в ближайшее время вступать не будем.

— Планируете воспользоваться опцией выкупа основного вратаря Сергея Волкова у «Акрона»?

— Я бы отвечал на этот вопрос в конце сезона. Серёжа — сильный вратарь, очень яркая личность. Мы рады, что он с нами и что у нас есть опция, которая позволяет в любой момент сделать Сергея не арендованным, а полноценным игроком «Родины».

— Тренерский штаб продолжит работу при любом раскладе?

— Мы заранее всё прописываем и проговариваем. В контракте Хуана Диаса есть пункт, согласно которому, в случае выхода в Премьер-Лигу трудовой договор автоматически продлевается.

— Юридические моменты для выхода в РПЛ в порядке? Есть определённость со стадионом?

— Мы заявили и «Арену Химки», и «ВТБ-Арену».

— Вы много рассказывали про работу Карседо в Европе. Ожидания совпали с реальностью в «Спартаке»? И есть ли схожие черты между Карседо и Диасом?

— Я видел многих испанских тренеров и могу сказать, что у нашего Хуана Диаса и у Хуана Карлоса Карседо есть схожесть в том, что они не совсем типичные испанские тренеры. Школа «Севильи» несколько прагматичнее и вертикальнее, чем испанская школа в широком представлении — «Барселона», тики-така и так далее. Обоих отличает открытость к новой информации, они способны слышать, анализировать и подстраиваться под новые обстоятельства. Изначально их микроциклы были схожи с базовыми испанскими, однако за пределами Испании чисто испанская история не всегда работает, она должна быть адаптирована к реалиям. Осознание этого позволяет и Диасу, и Карседо успешно взаимодействовать в той среде, в которой они оказались. Хочу пожелать нашему Хуану такого же успешного пути, которым идёт последние три года Карседо.