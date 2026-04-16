ПСЖ не выходит на связь — интерес к игроку «Локомотива» оказался слухом

Французские источники не подтвердили информацию о возможном интересе «Пари Сен-Жермен» к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщает Odds.ru.

© Московский Комсомолец

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что парижский клуб рассматривает 20-летнего футболиста как потенциальное усиление и изучает возможность переговоров. Однако на уровне французских медиа и самого клуба подтверждений не последовало.

Таким образом, сообщения о возможном переходе остаются на уровне слухов. По данным источников, конкретных контактов между сторонами не зафиксировано.

При этом интерес к игроку со стороны европейских клубов в целом обсуждается. Речь идет о предварительном внимании без официальных предложений.

В окружении футболиста допускают возможность перехода в европейский чемпионат в будущем, однако подчеркивают, что на данный момент переговоров нет.

Батраков привлек внимание после результативного сезона в Российской премьер-лиге, где показал высокую эффективность и оказался в поле зрения скаутов ряда клубов.