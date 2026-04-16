Отец защитника "Рубина" рассказал о будущем сына в команде

Центральный защитник «Рубина» Никита Лобов останется в клубе несмотря на малое игровое время. Об этом в интервью «Спорт День за Днем» заявил отец игрока Константин Лобов.

После прихода Франка Артиги на пост тренера «Рубина» Лобов-младший сыграл всего один тайм против махачкалинского «Динамо». В последних пяти матчах казанского клуба он не провел ни минуты.

– Никита не подошел под стиль тренера?

– Я не думаю, что он не подошел под стиль. Я сам тренер, и прекрасно понимаю, что для нового тренера важно присмотреться. И он в большинстве матчей доверяет опытным футболистам.

Я думаю, ему сейчас нужен просто результат. На днях я был у сына в Казани, со всеми пообщался. И с тренером пообщался. Везде положительные отзывы, на него рассчитывают. Поэтому не вижу плохих моментов.

– То есть нет планов летом уйти в другой клуб?

– Нет никаких планов. Я поехал узнать видение тренера, видение клуба по поводу дальнейшего развития Никиты. Все положительно отзываются, никто не собирается его куда-то отдавать, рассчитывают на него в следующем году. Он в обойме, конкурирует. Летом никуда не переходит. Пока в клубе, – заявил Лобов-старший.

Никите Лобову 20 лет. В этом сезоне он сыграл в «Рубине» 11 матчей: 6 – в РПЛ, 5 – в Кубке России. Контракт защитника с казанским клубом действует до 30 июня 2029 года.

После 24 туров «Рубин» с 34 очками занимает восьмое место в РПЛ. В следующем туре казанцы примут «Акрон». Матч пройдет 18 апреля и начнется в 17:00 МСК.

