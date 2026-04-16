В "Родине" рассказали, какие стадионы клуб заявил для участия в РПЛ

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин ответил, какие стадионы заявил клуб для участия в РПЛ. По словам Зинина, клуб заявил два стадиона.

© Rusfootball

- Мы заявили и "Арену Химки", и "ВТБ-Арену", - приводит слова Зинина "Чемпионат".

После 28 сыгранных туров московская "Родина" занимает второе место в турнирной таблице Первой Лиги с 55 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего воронежского "Факела" на четыре балла. В 28 туре чемпионата московский клуб на выезде одержал победу над воронежцами со счетом 3:1. В следующем туре "Родина" сыграет на домашнем стадионе с ульяновской "Волгой".