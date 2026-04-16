Футболист "Динамо" оценил шансы команды в Кубке России

Вингер "Динамо" Артур Гомес высказался о предстоящем матче с "Краснодаром" в Кубке России. По словам Гомеса, "Динамо" приложит все усилия, чтобы выйти в Суперфинал Кубка России.

- В первом кубковом матче с "Краснодаром" была ничья, поэтому еще не все решено, все возможно. Мы понимаем, насколько сложно играть против них, и неважно, где это будет — у себя дома или в Краснодаре. Мы приложим все усилия, будем усердно тренироваться, чтобы пройти дальше и выйти в Суперфинал, - приводит слова Гомеса "Матч ТВ".

Напомним, что в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с "Краснодаром" - 0:0. Ответная встреча состоится в Краснодаре, победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира, в финале нижней сетки Кубка сыграют ЦСКА и московский "Спартак".

После 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками. Бело-голубые занимают седьмое место с 34 баллами в своем активе.