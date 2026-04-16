Перес приходил в раздевалку «Реала» после поражения от «Баварии». Глава клуба «искал тренера и игроков»

Флорентино Перес был в раздевалке «Реала» после поражения от «Баварии».

Президент «Реала» приходил в раздевалку команды после поражения
Президент «Реала» Флорентино Перес посетил раздевалку команды после поражения от «Баварии» (3:4, общий счет – 4:6) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как пишет As со ссылкой на телеканал Movistar, глава мадридского клуба спустился в раздевалку, «чтобы найти тренера и игроков».

«Мне пока не удалось с ним увидеться», – сказал главный тренер команды Альваро Арбелоа в интервью Movistar сразу после игры.

