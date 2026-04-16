Губернатор Нью‑Джерси обратился с требование к ФИФА

Губернатор штата Нью‑Джерси Майки Шеррилл обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с предложением субсидировать расходы фанатов, которые намерены посетить матчи чемпионата мира‑2026 на стадионе «Метлайф».

По данным The Athletic, стоимость билетов на поезд из Нью‑Йорка до арены в Ист‑Ратерфорде (штат Нью‑Джерси) на игры чемпионата мира превысит 100 долларов. Стандартная цена билета на этом маршруте составляет 12,9 доллара.

— Мы получили соглашение, по которому ФИФА не дает ни доллара на транспортные расходы. Я не собираюсь взваливать этот счет на жителей Нью‑Джерси на долгие годы вперед. ФИФА должна платить за поездки, — написала Шеррилл в социальных сетях.

Ранее губернатор штата Нью‑Йорк Кэти Хокул также высказалась по этому вопросу.

— Чемпионат мира по футболу должен быть максимально доступным. Более 100 долларов за короткую поездку на поезде — это чрезмерно дорого, — заявила она в соцсетях.

