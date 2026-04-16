Гендир "Ариса" рассказал о новом контракте с Кокориным

Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о ситуации с контрактом Александра Кокорина.

По словам Гогнидзе, все обсуждения будут вестись после окончания сезона.

- У клуба есть намерение посмотреть, чем закончится чемпионат. Пока мы идем на крайне непривычном для себя шестом месте. Но шансы как-то, хотя бы частично, выполнить задачу пока сохраняются — по крайней мере, математически. Поэтому все разговоры только по итогам сезона, - цитирует Гогнидзе "РБ Спорт".

Александр Кокорин является игроком кипрского "Ариса" с лета 2024 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 18 встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего форварда в 400 тысяч евро, контракт нападающего с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

По итогам 29 сыгранных туров "Арис" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 45 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующей "Омонии" на 23 балла.