Бекхэм рассказал, когда наймут нового тренера "Интер-майами"

«Интер Майами» необходимо тщательно изучить рынок, прежде чем принять решение о назначении нового главного тренера, заявил один из совладельцев клуба MLS Дэвид Бекхэм.

Во вторник клуб объявил, что аргентинец Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера «по личным причинам», на временной основе команду возглавил спортивный директор Гильермо Ойос. За «Интер Майами» выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

— Уход Хавьера — это непростая ситуация. В прошлом сезоне он привел команду к первому титулу чемпиона MLS. Он потрясающий человек, отличный тренер, игроки его любят, но такое случается в футбольных клубах, и нам нужно двигаться дальше. В какой‑то момент нам необходимо будет найти нового тренера. Сейчас нам нужно подождать, пока все уляжется. Но, как я уже сказал, владение командой всегда сопряжено с трудностями, — приводит слова Бекхэма ESPN.

Маскерано возглавлял американский клуб с 2024 года, в 2025‑м команда выиграла Кубок MLS.

«Интер Майами» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции MLS, набрав 12 очков в семи матчах.