РФС прекратил производство в отношении «Динамо»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) прекратила производство в отношении московского «Динамо» по заявлению футболиста команды Дмитрия Скопинцева.

© Матч ТВ

— Прекратить производство по делу по заявлению футболиста Дмитрия Скопинцева в отношении ФК «Динамо» о взыскании ежемесячной поощрительной выплаты на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров, — говорится в сообщении на сайте РФС.

В нынешнем сезоне 29‑летний Скопинцев провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

