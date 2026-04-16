Агент Ракова высказался о будущем игрока в "Локомотиве"

Агент нападающего Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв сообщил, что на данный момент вопрос будущего игрока в "Локомотиве" не обсуждался. Он уточнил, что контактов с руководством клуба пока не было.

- Никаких контактов с руководством по поводу будущего Вадима не было. Но будем общаться, посмотрим, что скажет "Локомотив", - приводит слова Кузьмичёва "Спорт-Экспресс".

Этот сезон форвард провёл в аренде в "Крыльях Советов", однако из-за травмы вернулся досрочно. На старте чемпионата Раков демонстрировал результативную игру и некоторое время возглавлял список бомбардиров турнира.

Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано ещё на один год.