В США дали оценку игре Миранчука в текущем сезоне
Журналист Генри Игита-младший в комментарии Rusfootball.info оценил игру полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука.
- Миранчук действительно хорошо начал сезон. Думаю, ему очень подходит эта новая роль, где он больше заходит в штрафную. Думаю, это и есть секрет того, почему у него уже четыре гола. Оценка по шкале от 1 до 10, наверное, 7. Я всё ещё считаю, что ему не хватает креативности. Думаю, он мог бы быть ещё лучше на позиции "девятки", где ему нужно было бы думать только о завершении атак.