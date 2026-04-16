Двум российским болельщикам запретили посещать матчи

В Санкт-Петербурге привлекли к ответственности двух болельщиков после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 6:7 пен.). Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Сергея Иванова и Антона Харитонова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП РФ. Суд установил, что 8 апреля 2026 года, являясь зрителями футбольного матча команд «Зенит» — «Спартак», каждый из фигурантов бросил пластиковую бутылку (каждый свою) в сторону футбольного поля. Иванов и Харитонов вину признали. Раскаялись. Харитонов просил строго не наказывать, так как ходит на матчи с ребёнком, который занимается футболом. Суд назначил обоим штраф в 7 000 рублей. Кроме того, Иванову нельзя посещать официальные соревнования один год, Харитонову — восемь месяцев», — написано в сообщении.