Экс-полузащитник «Зенита» выступил против лимита на легионеров

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лобов заявил в интервью «Спорт День за Днем», что ужесточение лимита на легионеров несет в себе больше минусов, чем плюсов.

– Мне кажется, что какие-то ограничения – это не очень хорошо. Будет плохо для трансферной политики. Русские футболисты будут дороже, а повышение контрактов не пойдет на пользу молодым футболистам. Минусов больше, чем плюсов.

Будут искусственно играть те футболисты, которые, может быть, не должны были играть. Я негативно к этому отношусь. Я считаю, что ты должен выиграть конкуренцию и играть.

– Вы бы предпочли, чтобы ваш сын Никита Лобов выиграл конкуренцию в «Рубине», а не благодаря лимиту место получил?

– В топовом клубе играют те, кто лучше. А я ассоциирую своего сына с топовым клубом. Если он будет играть на уровне, то он обязательно выиграет конкуренцию.

Я не думаю, что мой сын не играет, потому что какой-то легионер получает больше или имеет какие-то преференции. Я уверен, что в «Рубине» такого нет.

Может быть, у него не так много опыта. Но это дело поправимое. В следующем году будет Кубок России, где он сможет себя проявить. В этом году есть несколько игр, а «Рубин» решил свои турнирные задачи. Поэтому у тренера есть возможность посмотреть тех, кого оставить на следующий год. Есть эти игры, сборы летом.

Если он будет выглядеть лучше конкурента по позиции, он будет играть, а не потому что кого-то привезли. Может быть, в Первой лиге есть такое, что кого-то привезли и он должен играть. Но в топ-клубах точно играют лучшие, – заявил Лобов.

Сейчас клубы РПЛ могут заявить на сезон 13 легионеров, а на поле выпустить 8. Министерство спорта РФ анонсировало, что будет постепенно ужесточать лимит в течение трех лет.

В сезоне 2026/27 будет схема «12+7». В сезоне 2027/28 – «11+6». С сезона 2028/29 будет действовать лимит «10+5».

