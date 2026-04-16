Евсеев жалуется, что о футболе Махачкалы говорят мало. Он реально сделал «Динамо» лучше?

Представьте, что вы не пристально следите за МИР РПЛ. Просто вспомнили о бывшем защитнике сборной и решили посмотреть, что сейчас с Вадимом Евсеевым. Первые ссылки будут про его нецензурные высказывания – их количество и стоимость. КДК за такое штрафует, а журналисты и эксперты тренера поддерживают (реже) и осуждают (чаще). Это логично – мат в прямом эфире, пусть и прожёванный в собственной речи, поощрять нельзя. А вот ссылок, где расскажут о его работе с махачкалинским «Динамо», сильно меньше.

В конце 2025 года, когда назначение Евсеева состоялось, в собственной голове большинство уже наверняка нарисовало картину будущего стиля дагестанской команды:

Хотя в РПЛ этот тренд потихоньку сходит на нет. Но слова генерального директора клуба Шамиля Газизова из декабря 2025-го воспринимались со скепсисом. Тогда он заявил, что «Динамо» при новом тренере будет играть в динамичный и красивый футбол, который нацелен на высокий прессинг и результат. Кто-то в этот момент наверняка злобно ухмыльнулся и вспомнил работу Вадима Валентиновича в «Факеле», «Уфе» или «Амкаре». Хотя если бы следили за тренером в Лиге Pari, то удивлялись бы куда меньше.

А потом на сборах динамовцы ещё и закрыли для публики большинство контрольных матчей. Журналисты реагировали с иронией и спрашивали у Газизова: от кого и что собирается скрывать один из главных претендентов на вылет? Оказалось, есть что.

К середине апреля мы вряд ли можем осудить руководство «Динамо» за решение пригласить спасать ситуацию именно Евсеева. Махачкалинцы действительно изменились. Берём статистику этого года. Команда провела шесть матчей в РПЛ, в которых:

А теперь смотрим на цифры в 18 турах РПЛ нынешнего сезона под руководством Хасанби Биджиева:

Вывод: команда Евсеева за шесть матчей сезона почти повторила количество голов за всю первую часть сезона, создала половину от прежнего по моментам (а матчей меньше провела на две трети) и повысила количество точных ударов. Количество касаний в чужой штрафной тоже выросло – в среднем на три за матч

Так что изменения ощущаются. Весной махачкалинцы набрали столько же очков, сколько и «Локомотив» (по восемь), и больше, чем ЦСКА (6).

Не все, но некоторые возмущения Вадима Евсеева в послематчевых интервью понять можно. Ему не ясно, почему редко отмечают прогресс его ребят. В первую очередь – в атаке.

Махачкала и правда больше не является лишь командой-пиявкой, которая цепляется за ноги соперников и не даёт им играть в футбол. Теперь она сама пытается это делать. И главное – у неё получается. Результаты во встречах с «Балтикой» (2:2) и «Локомотивом» (1:1) говорят именно об этом. В Москве дагестанцы и вовсе могли победить, если бы не Монтес в самой концовке.

«Много моментов у «Локомотива» было? Нет. «Динамо» в Москве играет на равных с таким соперником. Мы играем в футбол и хотим больше атаковать, а не то, что раньше было, когда закрывались в обороне. Вот о чём нужно говорить. Команда кардинально меняется. В сложившейся ситуации, конечно, я недоволен результатом».

Махачкала в таблице РПЛ находится вне зоны вылета. При этом у неё совершенно адовый календарь. Только оцените список соперников с 22-го по 27-й тур:

Пять соперников из топ-6. По сути, подряд. И пока только одно поражение – от ЦСКА на чужом поле. Дальше – два ничейных результата, а теперь ожидание «Зенита» в Дагестане. После чего будет возможность немного выдохнуть (хотя как можно выдохнуть в матче с прямым конкурентом в борьбе за возможность избежать стыковые матчи?) и снова собраться на игру с «Краснодаром», который лидирует в РПЛ.

В последних трёх турах в соперниках – команды, которые на тот момент вряд ли сохранят серьёзную турнирную мотивацию – «Ростов» (2 мая), «Ахмат» (10 мая) и «Спартак» (17 мая). Так что шанс подсобрать очки будет до последнего дня.

Сейчас у Махачкалы всего одно очко преимущества перед зоной стыковых матчей. Следовательно, всё может измениться вообще в любой момент. Понятно, что шансы «Динамо» выгрызть очки у двух фаворитов невелики. Другой момент – вряд ли много кто рассчитывал увидеть ничейные результаты с клубами из топ-5 «Балтикой» и «Локомотивом».

По состоянию на середину апреля решение пригласить Вадима Евсеева кажется суперправильным. А итоги подведём к концу весны.