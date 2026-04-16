Президент «Барселоны» звонил президенту УЕФА и жаловался

Жоан Лапорта звонил президенту УЕФА для обсуждения судейства.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта напрямую звонил главе УЕФА Александеру Чеферину на предмет судейства в противостоянии каталонцев и «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Отмечается, что Лапорта в ходе разговора выразил недовольство работой арбитров.

Кроме того, в перерыве ответного матча на «Метрополитано» Лапорта встретил генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса и его заместителя Джорджо Маркетти.

Лапорта подошел к ним и посетовал не только на решения главного арбитра Клемана Тюрпена в первом тайме, выделив неназначенный пенальти в отношении Дани Ольмо и игру Хуана Муссо против Фермина Лопеса, но и на работу Иштвана Ковача в первом матче.

Кроме того, глава каталонцев также раскритиковал функционеров УЕФА за то, что они сочли неприемлемым официальный протест, поданный «Барселоной» по поводу того, что Марк Пубиль коснулся мяча в своей штрафной в первой игре.

