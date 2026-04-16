Президент «Барселоны» звонил президенту УЕФА и жаловался

Лапорта позвонил Чеферину и посетовал на судейство против «Атлетико». Глава «Барсы» общался генсекретарем УЕФА и его помощником в перерыве ответного матча (Mundo Deportivo)
Жоан Лапорта звонил президенту УЕФА для обсуждения судейства.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта напрямую звонил главе УЕФА Александеру Чеферину на предмет судейства в противостоянии каталонцев и «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщил Mundo Deportivo.
Отмечается, что Лапорта в ходе разговора выразил недовольство работой арбитров.
Кроме того, в перерыве ответного матча на «Метрополитано» Лапорта встретил генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса и его заместителя Джорджо Маркетти.
Лапорта подошел к ним и посетовал не только на решения главного арбитра Клемана Тюрпена в первом тайме, выделив неназначенный пенальти в отношении Дани Ольмо и игру Хуана Муссо против Фермина Лопеса, но и на работу Иштвана Ковача в первом матче.
Кроме того, глава каталонцев также раскритиковал функционеров УЕФА за то, что они сочли неприемлемым официальный протест, поданный «Барселоной» по поводу того, что Марк Пубиль коснулся мяча в своей штрафной в первой игре.
Снейдер о жалобе «Барсы» на судейство: «Это начинает раздражать, нужно перестать так делать. Если проиграл, значит, проиграл. Называю это нытьем. Не стоит ныть, когда уступил»
Олейник – о словах Хабиба про женские ММА: «До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века»
Перес приходил в раздевалку «Реала» после поражения от «Баварии». Глава клуба «искал тренера и игроков»
Байдачный о Ротенберге в «Динамо»: «Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги, а тот, кто хорошо в этом разбирается. Остальное – мания величия»
Олейник – о словах Хабиба про женские ММА: «До чего мы так дойдем? Что это другой сорт людей? Мы так договоримся до каменного века»
Перес приходил в раздевалку «Реала» после поражения от «Баварии». Глава клуба «искал тренера и игроков»
Байдачный о Ротенберге в «Динамо»: «Быть тренером должен не тот, у кого есть деньги, а тот, кто хорошо в этом разбирается. Остальное – мания величия»