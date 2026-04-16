Бывший арбитр — о красной Камавинга: "Серьезная ошибка"

Лаос о красной Камавинга: «Серьезная ошибка. Винчич не понял, что это 2-я желтая, но даже первая была бы дискуссионной. Явного ущерба для «Баварии» не было»
Лаос об удалении Камавинга: Винчич не понял, что это 2-я желтая, но это ошибка.
Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос прокомментировал удаление Эдуардо Камавинга в ответном матче «Реала» и «Баварии» (3:4, первая игра – 1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
На 86-й минуте полузащитник мадридцев Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
«Судья отвлекся, он не понял, что это вторая желтая карточка, но я бы пошел еще дальше. Очевидно, что Камавинга мог этого избежать, но даже в случае желтой карточки, на том этапе игры, когда произошло нарушение, это была бы вполне дискуссионная первая желтая. Для «Баварии» не было какого-то явного ущерба, поскольку это не привело к опасному возобновлению игры. Это довольно серьезная ошибка, этого не должно было произойти», – сказал Лаос эфире Movistar+.
«Ливерпуль» подтвердил разрыв ахилла у Экитике. Форвард пропустит остаток сезона и ЧМ-2026
В Эквадоре арбитра убили во время матча любительской лиги. Вооруженные преступники ворвались на стадион и выстрелили в судью, смотревшего игру на трибуне
Призовые «Ролан Гаррос» выросли на 9,5% - чемпионы в одиночке получат по €2,55 млн