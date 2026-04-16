Бывший арбитр — о красной Камавинга: "Серьезная ошибка"

Лаос об удалении Камавинга: Винчич не понял, что это 2-я желтая, но это ошибка.

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос прокомментировал удаление Эдуардо Камавинга в ответном матче «Реала» и «Баварии» (3:4, первая игра – 1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.