Карасев, ошибочно удаливший Педро, назначен на матч «Крылья Советов» – ЦСКА

Арбитр Сергей Карасев, который ошибочно удалил полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1), получил назначение на матч 25-го тура между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

Решение Карасева удалить хавбека «Зенита» Педро за фол на игроке «Краснодара» Эдуарде Сперцяне было признано ошибочным -об этом ранее объявила Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС.

По мнению комиссии, рефери должен был назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку.

Карасев выступит в роли арбитра VAR в матче между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Павел Шадыханов будет главным арбитром матча.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице в нынешнем сезоне РПЛ - после 24 туров у клуба 42 очка. «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте - у команды 22 балла.

Очный матч клубы проведут в субботу, 18 апреля, игра начнется в 14:30 по московскому времени.