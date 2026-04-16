Объявлен новый исполнительный директор женской футбольной Суперлиги

Роберт Тер‑Абрамян стал исполнительным директором женской футбольной Суперлиги
Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян назначен исполнительным директором женской футбольной Суперлиги, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).
Специалист будет отвечать за развитие женских профессиональных соревнований — Суперлиги, Кубка России и Суперкубка, а также нового профессионального турнира — Первой лиги.
— Мы долгое время вели поиски специалиста, чье видение развития профессиональных женских соревнований совпадало бы с видением РФС. Рассчитываю, что его разносторонний опыт не только в футболе позволит по‑новому взглянуть на позиционирование Суперлиги и совместно с клубами сформировать интересный продукт для партнёров и болельщиков, — заявила директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.
Тер‑Абрамян ранее возглавлял спонсорские проекты хоккейного «Спартака» и КХЛ, работал директором по коммерции и маркетингу в узбекистанском хоккейного клубе «Хумо», коммерческим директором омского «Авангарда», Всероссийской федерации легкой атлетики.